رياضة | هل يتمكن "بنزيما" من فك نحسه أمام باريس سان جيرمان ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتمكن "بنزيما" من فك نحسه أمام باريس سان جيرمان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

من المقرر أن يشارك المهاجم الفرنسي كريم بنزيما كقائد لهجوم النادي الملكي، وذلك بعد دوره الكبير في فوز فريقه في المباراة الأخيرة في الليجا الإسبانية أمام ليفانتي بتسجيله هدفين.

الجدير بالذكر ان باريس سان جيرمان يشكل "نحسًا" بالنسبة للفرنسي بنزيما، حيث أنه خلال 10 مباريات رسمية لعبها المهاجم الفرنسي ضدهم، لم يسجل إلى في المواجهة الأولى منهما، والتي كانت في شهر يوليو من عام 2006، وبعد هذه المباراة مرت 13 سنة وخاض 9 مباريات بعدها ضد نادي العاصمة الفرنسية ولكنه لم يستطع كسر هذا النحس.

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وكانت المواجهة الأولى له في نهائي كأس الأبطال (كأس السوبر الفرنسي حاليًا) في 2006 عندما كان لاعبا في صفوف أولمبيك ليون، وبعد التعادل بنتيجة هدف لمثله لجأ الفريقان لخوض ركلات ترجيحية سجل خلالها بنزيما هدفا في شباك باريس، ومنذ ذلك الحين لم يسجل أي هدف ضدهم لا في حديقة الأمراء ولا في سانتياجو برنابيو ولا مع أولمبيك ليون ولا مع ريال مدريد.

وانتهت آخر مواجهتين له أمام بطل فرنسا بالفوز وكانت في ثمن نهائي دوري الأبطال في موسم 2017-2018 عندما فاز الريال على باريس في مباراة الذهاب بنتيجة (3-1) والعودة (2-1) لصالح الميرينجي، فخلال تلك المباراتين لم يتألق بنزيما وتم استبداله بالويلزي جاريث بيل في الشوط الثاني في المواجهتين.

وسبق أن فاز رجال المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي خلال تلك المواجهتين بدوري الأبطال 2013-2014 ، في المباراة الأولى بنتيجة (2-3)، والمباراة الثانية بنتيجة (3-0)، وتولى تسجيل هذه الأهداف كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وألفارو موراتا، ولكن بنزيما لم يتمكن من التسجيل.