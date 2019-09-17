رياضة | أصحاب أنا وانت ولا ؟ أصدقاء الأمس أعداء اليوم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصحاب أنا وانت ولا ؟ أصدقاء الأمس أعداء اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد بإقامة ثمانية مباريات اليوم الثلاثاء ومثلهما يوم غداً الأربعاء ومن بين تلك المباريات نهائيات مبكرة الأمر الذي يجعل من البطولة بداية حقيقية للموسم الكروي الجديد بالنسبة لعشاق الكرة في العالم.

شعار الجولة الأولى من ذات الأذنين مواجهة أصدقاء الأمس لفرقهم السابقة بعد أن أوقعت قرعة أعرق البطولات الأوروبية بعض الفرق في مواجهة لاعبين سبق وأن إرتدوا قمصانها ودافعوا عن ألوانها من قبل وخلال السنوات القليلة الماضية.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على أبرز اللاعبين الذين سيواجهون فرقهم السابقة على النحو التالي :-

باكو ألكاسير



تبدو الفرصة مواتية تماماً أمام النجم الدولي الاسباني باكو ألكاسير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند من أجل الرد على إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا حينما يلتقي الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وظل ألكاسير جليس دكة البدلاء في ملعب الكامب نو ولم يحصل على الفرصة كاملة بالشكل الأمثل الذي أراده للتأكيد على قدرته التهديفية الكبيرة وعانى من وجود MSN المتمثل في ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا قبل رحيله لباريس سان جيرمان ما جعله يرحل للدوري الألماني ويسجل 15 هدفاً خلال 51 مباراة.

فيرناندينيو



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفاً يوم غداً الأربعاء على فريق نادي شاختار دونيتسك الألماني لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ويلعب فيرناندينيو أولى مبارياته ضد فريقه السابق الذي لعب له حتى يونيو 2013 قبل أن ينتقل إلى الفريق الإنجليزي ويصبح واحد من أعمدته الرئيسية.

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ميتشي باتشواي



أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق نادي فالنسيا في مجموعة تشيلسي الإنجليزي ويخوض الفريقان الجولة الافتتاحية على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء لحساب لقاءات المجموعة الثامنة وتحمل تلك المباراة مناسبة خاصة للنجم البلجيكي باتشواي الذي لعب لفترة زمنية وجيزة لصالح فريق نادي فالنسيا.

ولم ينجح اللاعب في تذوق طعم النجاح مع الخفافيش وشارك في خمسة عشر مباراة أربعة كأساسي وإحدى عشر لقاء كلاعب بديل ولم يسجل سوى هدفين بواقع هدف في الليجا والهدف الأخر في بطولة دوري أبطال أوروبا ولم يتمكن من صناعة أي أهداف ليعود إلى تشيلسي من جديد.

كيلور نافاس



يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم غداً الأربعاء على ملعب " حديفة الأمراء " لحساب مباريات الجولة الاولى للمجموعة الأولى وتحمل تلك المباراة مناسبة خاصة للكوستاريكي كيلور نافاس الذي يواجه فريقه السابق ريال مدريد.

وسبق وأن دافع نافاس عن عرين الملكي خلال السنوات الخمسة الماضية لكنه قرر الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية من أجل ترك المجال مفتوحاً أمام البلجيكي تيبوا كورتوا الذي خطف المقعد الأساسي بعد المواسم التي حقق خلالها الحارس المخضرم ثلاثة بطولات لدوري أبطال أوروبا ولقب لليجا.

أنخيل دي ماريا



يواجه دي ماريا فريقه السابق ريال مدريد والذي لعب له وبين صفوفه أربعة أعوام كاملة وخاض معه 190 مباراة في جميع البطولات إكتفى بتسجيل 36 هدفاً فقط وصنع 85 آخرين وتوج رفقة الملكي بستة بطولات كاملة ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يواجه فيها دي ماريا فريقه السابق بل لعب الموسم الماضي مع البي إس جي ضد الريال لحساب مباريات دور الستة عشر من البطولة.