رياضة | طارق يحيي عن لقاء السوبر: الأخطاء سر التتويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيي عن لقاء السوبر: الأخطاء سر التتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طارق يحيي نجم المنتخب الوطني وفريق الزمالك السابق عن رؤيته لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر المصري.

وسبق وتولى يحيي تدريب الزمالك لمدة أسبوع وقاد الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال فريقيا قبل أن يتولى الصربي ميتشو المسئولية الفنية للفريق بعدها.

وأكد يحيي في تصريحات إذاعية الزمالك يواجه المجهول، نظرا لتغيير الإدارة الفنية للأهلي، خاصة أن آخر مباراة خاضها الفريق الأحمر لم تكن مذاعة وبالتالي ميتشو مدرب الزمالك سيواجه صعوبة كبيرة في دراسة المنافس. أضاف: "مثل تلك المباريات تعتمد دائما على أنصاف الفرص، الفريق الفائز هو الذي سيسجل من أي فرصة ستُسنح له".

تابع: "ميتشو تقييمه بالنسبة لي في هذه المباراة، إذا تُوج بثاني ألقابه مع الفريق وفاز على الأهلي أضمن لك استمراره لمدة طويلة مع الزمالك".

اختتم حديثه قائلا: "فوز الأهلي على كانو سبورت أعطى اللاعبين دفعة معنوية، فالجميع يسعى لإثبات نفسه ومباراة السوبر أكبر فرصة لتحقيق ذلك".

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم إستعدادًا لمباراة القمة بعد عودة البعثة بالأمس من السنغال عقب خوض مباراة جينيرسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا والخسارة بهدفين مقابل هدف واحد. وأشار إلى أن بطولة الدوري صعبة بكل المقاييس في الموسم الجاري وتشهد منافسة قوية بين العديد من الأندية ومن الصعب التوقع بالفريق البطل.