رياضة | طارق يحيي عن لقاء السوبر: الأخطاء سر التتويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيي عن لقاء السوبر: الأخطاء سر التتويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وسبق وتولى يحيي تدريب الزمالك لمدة أسبوع وقاد الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال فريقيا قبل أن يتولى الصربي ميتشو المسئولية الفنية للفريق بعدها.
وأكد يحيي في تصريحات إذاعية الزمالك يواجه المجهول، نظرا لتغيير الإدارة الفنية للأهلي، خاصة أن آخر مباراة خاضها الفريق الأحمر لم تكن مذاعة وبالتالي ميتشو مدرب الزمالك سيواجه صعوبة كبيرة في دراسة المنافس.
أضاف: "مثل تلك المباريات تعتمد دائما على أنصاف الفرص، الفريق الفائز هو الذي سيسجل من أي فرصة ستُسنح له".
تابع: "ميتشو تقييمه بالنسبة لي في هذه المباراة، إذا تُوج بثاني ألقابه مع الفريق وفاز على الأهلي أضمن لك استمراره لمدة طويلة مع الزمالك".
اختتم حديثه قائلا: "فوز الأهلي على كانو سبورت أعطى اللاعبين دفعة معنوية، فالجميع يسعى لإثبات نفسه ومباراة السوبر أكبر فرصة لتحقيق ذلك".
ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم إستعدادًا لمباراة القمة بعد عودة البعثة بالأمس من السنغال عقب خوض مباراة جينيرسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا والخسارة بهدفين مقابل هدف واحد.
وأشار إلى أن بطولة الدوري صعبة بكل المقاييس في الموسم الجاري وتشهد منافسة قوية بين العديد من الأندية ومن الصعب التوقع بالفريق البطل.
وكان الاتحاد المصري قد أعلن جدول مباريات الزمالك وجاء على النحو التالي:
الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندرى.. يوم 23/ 9/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00 م
الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3/ 10/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م
الأسبوع الثالث مع إف سى مصر.. يوم 6/ 10/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00م
الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19/ 10/ 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م
الأسبوع الخامس مع المقاولون.. يوم 23/ 10/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 8:00 م
الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27/ 10/ 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م
الأسبوع السابع مع بيراميدز.. يوم 24/ 11/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5/ 12/ 2019 على استاد الجيش بالسويس..
الأسبوع التاسع مع سموحة.. يوم 11/ 12/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 5:00 م
الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14/ 12/ 2019 على استاد السلام.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الحادي عشر مع أسوان.. يوم 18/ 12/ 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22/ 12/ 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30
الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3/ 1/ 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الرابع عشر مع المصرى.. يوم 9/ 1/ 2020 على استاد برج العرب.. الساعة 7,30 م
الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15/ 1/ 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7,30 م
الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود.. يوم 19/ 1/ 2020 على استاد القاهرة.. الساعة 7,30 م
الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23/ 1/ 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7,30 م.