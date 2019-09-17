رياضة | عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراتي ليفربول ونابولي - برشلونة ودورتموند مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراتي ليفربول ونابولي - برشلونة ودورتموند مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني؛ لخوض أولى مواجهاته بدور المجموعات أمام نابولي الإيطالي؛ بدوري أبطال أوروبا.

ويسعى كلوب في قيادة فريقه لحصد أول ثلاثة نقاط في مشوار الدفاع عن لقبه المتوج به النسخة الماضية على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ بالجولة النهائية.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت ليفربول الإنجليزي؛ بالمجموعة الخامسة من دور المجموعات بجانب كلا من نابولي الإيطالي؛ وجينك البلجيكي؛ وسالزبورج النمساوي.

وتقام مباراة ليفربول ونابولي على ملعب "ملعب سان باولو" الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة؛ العاشرة بتوقيت مكة المكرمة؛ والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة؛ وتنقل عبر قنوات "بي إن سبورت".

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم فاروجيا كان، بمساعدة ألان كاميليري.

وأعلنت قنوات مفتوحة عن نقل المباراة؛ عبر شاشتها اليوم الثلاثاء لمشاهدة الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة.

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ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة نابولي الإيطالي ضد ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلى مباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا من خلال التقرير الآتي:-

القناة: IRIB Varzesh HD Iran.

القمر الصناعي: Intelsat 26°E التردد: 11555- 30000-V.

القمر الصناعي: Es'hailsat| Badr 26°E التردد: 11881- 27500- H.

القمر الصناعي: Es'hailsat| Badr 26°E التردد: 12265- 27500- H.

القناة: Idman TV Azerbaijan.

القمر الصناعي: Azer Space 46°E- التردد: 11175- 27500- H.