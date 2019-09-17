رياضة | ميتشو يتحدي الأهلي بحثًا عن اللقب الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يتحدي الأهلي بحثًا عن اللقب الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.
واكد ميتشو لإدارة ناديه على أن مباراة القمة أمام الأهلي يوم 20 سبتمبر الجاري في كأس السوبر المصري بمثابة تحدي له لرغبته في استكمال مسيرة البطولات بعد التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة.
وشدد المدرب على أنه يعلم مدى شعبية وجماهيرية اللقاء والمنافسة القوية بين الناديين، وأوضح أنه لن يتنازل عن حصد اللقب ليكون ثاني بطولاته مع الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر.
وأشار للمجلس على أن جميع اللاعبين على درجة كبيرة من التركيز وطموح من أجل الفوز باللقب، متمنيًا أن يرى حضور جماهيري كبير من أنصار الفريق لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مشددًا على أن تواجدهم يصنع فارق كبير ويمنح اللاعبين إصرار كبير داخل المستطيل الأخضر كما حدث في مباراة بيراميدز الأخيرة بنهائي كأس مصر.
وكان ميتشو قد كشف عن أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد وكان يمتلك اليوم عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحا أنه من غير المقبول طبعا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب.
وأضاف ميتشو أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم ولكن الخطأين كانا سببا في الهدفين ولاشك في أننا ستتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها وعلينا أن نفكر فى المرحلة المقبلة لأنه لا بديل للفوز في اللقاءين القادمين سواء أمام الأهلي في السوبر المصري أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا للتأهل لدور المجموعات.
وعن سبب عدم مشاركة المغربي أشرف بن شرقي، فقد أوضح ميتشو أن ذلك بسبب إصابته بمغص معوي صباح اليوم.. بينما محمد عنتر شارك بدلا منه وقدم أفضل ما عنده وتغييره كان لسبب تكتيكي وكذلك نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفي محمد للسبب ذاته.. بينما عبد الله جمعه قدم أداء جيدا في الجبهة اليمنى.
وختم ميتشو قائلا: “الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب واثق فيهم تماما”.
وأكد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الهدف الذي أحرزه الفريق في مرمى فريق جينيراسيون فوت السنغالي خارج الأرض مهم جدا، وكان ممكنا احراز هدف ثانٍ.
وأضاف ميتشو عقب المباراة أن الزمالك لعب على الاستحواذ.. مشيرا إلى أن الهدفين جاءا من خطأين من لاعبينا، ونمتلك فرصة كبيرة في مصر للتأهل لدور المجموعات الإفريقي، حيث سينضم 4 لاعبين فى القاهرة استعدادا لمباراة العودة.. وكذلك في مباراة السوبر المصري.
كما أشار مدرب الزمالك إلى أن الفريق واجه فريقا محترما يلعب كرة جيدة.. موجها الشكر للكرة السنغالية وعلينا أن نركز فى السوبر من الآن ثم نعود إلى المعترك الإفريقي مرة أخرى.