رياضة | ميتشو يتحدي الأهلي بحثًا عن اللقب الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يتحدي الأهلي بحثًا عن اللقب الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اهتمامًا خاصًا بمباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها يوم 20 من الشهر الجاري على كأس السوبر المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وخسر الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.



واكد ميتشو لإدارة ناديه على أن مباراة القمة أمام الأهلي يوم 20 سبتمبر الجاري في كأس السوبر المصري بمثابة تحدي له لرغبته في استكمال مسيرة البطولات بعد التتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز بثلاثية نظيفة.



وشدد المدرب على أنه يعلم مدى شعبية وجماهيرية اللقاء والمنافسة القوية بين الناديين، وأوضح أنه لن يتنازل عن حصد اللقب ليكون ثاني بطولاته مع الفريق بعد التتويج ببطولة كأس مصر.



وأشار للمجلس على أن جميع اللاعبين على درجة كبيرة من التركيز وطموح من أجل الفوز باللقب، متمنيًا أن يرى حضور جماهيري كبير من أنصار الفريق لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، مشددًا على أن تواجدهم يصنع فارق كبير ويمنح اللاعبين إصرار كبير داخل المستطيل الأخضر كما حدث في مباراة بيراميدز الأخيرة بنهائي كأس مصر.