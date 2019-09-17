رياضة | كواليس جلسة الخطيب مع مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس جلسة الخطيب مع مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الاطمئمان على حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر اليوم الثلاثاء.

وخلال تواجد مؤمن زكريا في مران الأهلي اجتمع بيبو مع اللاعب واطمأن على حالته الصحية، وأخر التطورات في حالته.

ويستعد مؤمن للسفر إلى ألمانيا يوم الخميس المقبل من أجل الخضوع للعلاج هناك للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وأكد بيبو خلال جلسته مع زكريا بأن النادي لن يتخلى عنه وسيوفر له كل الدعم من أجل العودة سريعًا للملاعب مرة أخرى.

كما أكد بيبو أن مجلس إدارة النادي والجميع داخل الأهلي ينتظر عودته من جديد ويتمنى له العودة سريعًأ والتعافي من الإصابة.

Advertisements

وكان مؤمن زكريا قد غاب عن المشاركة في المباريات منذ يناير الماضي، بعدما فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي.

ولم يقيد زكريا في قائمة الأهلي للموسم الحالي بسبب الإصابة التي لحقت به، ليقرر الأهلي تحمل تكاليف علاج اللاعب.

محطات مميزة في مسيرة مؤمن زكريا

ولد مؤمن زكريا فى 12 أبريل 1988 بسوهاج وانضم لصفوف نأشئين الأهلى فى عام 2004 وفى عام 2008 انضم مؤمن زكريا لصفوف الانتاج الحربى الذى كان يقوده حين ذلك طارق يحيى وبرز اسم مؤمن زكريا هناك واستطاع ان يقود الانتاج الحربى للبقاء فى الدورى فى أول موسم للفريق، وفى 2010 انتقل مؤمن زكريا للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي ولكن بسبب أحداث بورسعيد المؤسفه لم يستمر طويلا سوى موسم ونصف بسبب تجميد المصرى للنشاط الكروى لينتقل بعدها لصفوف نادى إنبى خلال الانتقالات الشتوية موسم 2011/2012 مقابل مليون جنيه ونصف.

وفى موسم 2013 انتقل مومن زكريا إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم مقابل مليون جنيه ونصف وساهم فى تصدر الزمالك للدورى فى موسم 2014/2015 خلال الدور الاول فى الموسم الذى احرز فيه الزمالك الدورى وكأس مصر ولكن مع انتهاء فتره الإعارة فى يناير عام 2015 عاد لصفوف نادى إنبي.

العوده للأهلى

وفى يناير 2015 اعلن الأهلى التعاقد مع مؤمن زكريا قادم من صفوف نادى انبى فى عقد لمدة خمس مواسم مقابل خمسه مليون جنية بعد صراع شرس مع الزمالك حيث كان مؤمن زكريا موقع للزمالك وتقدم الزمالك بالشكوى حينها وتم ايقاف مؤمن زكريا لمدة شهر ونصف وتالق الاعب مع الأهلى منذ الانضمام وشارك مع الأهلى فى العديد من المباريات بالبطولات القارية والمحليه مع النادي الأهلي واستطاع أن يسجل 37 هدف مع النادى وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.

مسيرة مؤمن زكريا الاحترافية

وفى يناير من العام الماضى 2018 أعلن الأهلى انتقال مؤمن زكريا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى نادي أهلي جدة، لكن مؤمن زكريا عاد إلى صفوف النادى الاهلى في بداية الموسم المنصرف الذى توج الأهلى فى بلقب الدورى المصرى الممتاز ، بعد رفض الأهلي تجديد إعارته مرة أخرى، رغم تلقيه بعض العروض من السعودية والإمارات، حيث تم قيده حينها في القائمة الإفريقية ولكن لم يستطيع الموسم السابق المشاركه مع النادى سوى فى 6 مباريات سجل هدف واحد فى مرمى النجوم.

وفى يناير الماضى أعلن الاهلى انتقال مؤمن زكريا الى نادي أحُد السعودي لمدة 5 أشهر على سبيل الإعارة ولكن لم يخوض مؤمن زكريا أى مباراه ليٌقرر فسخ العقد بالتراضى ويعود للنادي الأحمر.

