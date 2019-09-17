رياضة | دورتموند ضد برشلونة.. رحلة كتالونية محفوفة بالمخطار للأراضي الألمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورتموند ضد برشلونة.. رحلة كتالونية محفوفة بالمخطار للأراضي الألمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء مباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والتي يبحث الفريق الاسباني عن لقبها الغائب منذ سنوات طويلة.

وتعتبر المجموعة السادسة التي تضم بين طياتها عملاق الأندية الإسبانية برشلونة وكبير الاندية الالمانية بروسيا دورتموند من أقوى المجموعات في تشامبيونزليج هذا الموسم وذلك بسبب وجود العملاق الإيطالي فريق نادي إنتر ميلان وفريق نادي سلافيا براج الصربي.

ويبحث رفقاء ليونيل ميسي عن إستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ العام 2015 لمعادلة رقم حامل اللقب الحالي فريق نادي ليفربول بستة ألقاب وذلك بعد أن قامت الإدارة بتوفير عديد الصفقات الكبرى مثل الفرنسي أنطوان جريزمان بالإضافة إلى الهولندي فرينكي دي يونج وبزوغ موهبة أنسو فاتي النارية.

مهمة محفوفة بالمخاطر



لكن الرحلة التي سيذهب فيها برشلونة إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك لن تكون مبشرة خاصةً وأن الفريق يحمل ذكريات مريرة للغاية على الأراضي الألمانية وهو الذي سبق وأن لعب ستة مباريات أوروبية مع بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولم ينجح في الفوز على الإطلاق خسر في ثلاثة مناسبات وتعادل في مثلها.

تاريخ مواجهات برشلونة وبروسيا دورتموند



سبق وأن تواجه الفريقان في المسابقات الأوروبية من قبل في مباراة واحدة فقط كانت في المانيا عام 1998 لحساب مباريات السوبر الأأوروبي وتعادل الفريقان وقتها بهدف لكل منهما لكن البطولة ذهبت وقتها لبرشلونة بعد أن تغلب في مباراة الذهاب على أرضه في الكامب نو بهدفين مقابل لا شيء.

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بينما الخمسة مباريات الأخرى جمعت بين برشلونة وبايرن ميونخ على النحو التالي :-



1. نصف نهائي اليوروبا ليج بالمسمى القديم " كأس الأتحاد الأوروبي " عام 1996 وإنتهت بالمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2. دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 1998 وإنتهت بفوز بايرن ميونخ بهدف واحد مقابل لا شيء وهي الخسارة الأولى لبرشلونة في ألمانيا.

3. إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا 2009 وإنتهت المباراة وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

4. ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2013 وقتها خسر برشلونة تلك المباراة بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

5. إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة عام 2015 وخسر برشلونة تلك المباراة من البايرن بهدفين مقابل ثلاثة لكنه تأهل للمشهد الختامي لسابق فوزه ذهاباً في الكامب نو بثلاثية نظيفة.

جماهير برشلونة تنتظر مشاركة ميسي في اللقاء



وتطمح الجماهير الكتالونية في رؤية معشوقها الاول ليونيل ميسي يلعب مباراة اليوم وهي الأولى له خلال الموسم الجديد بعد أن غاب عنه بداعي الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن الملاعب خلال الفترة القليلة الماضية.

وضمت القائمة التي سافرت إلى المانيا يوم أمس البولجا لكن قرار البدء به سيكون صعب ومن الممكن أن يشارك في فترات متأخرة من الشوط الثاني ليأخذ حساسية اللقاءات تدريجياً خوفاً من تفاقم الإصابة أو تجددها حال الدخول على ساق لاعب منافس.

وتعول جماهير البلوجرانا على النجم الشاب أنسو فاتي والذي سجل هدف وصنع آخر في مباراة فالنسيا الماضية والتي ربحها برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدفين مع تألق لويس سواريز الذي دون ثنائية وأنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج لعبور اللقاء من الباب الكبير.

