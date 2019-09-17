رياضة | الألمونيوم يضم محمد عبد الوهاب حارس كفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الألمونيوم يضم محمد عبد الوهاب حارس كفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الألمونيوم في التعاقد مع محمد عبد الوهاب حارس مرمي كفر الشيخ في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع لمدة موسمين لصالح الفريق الصعيدي.

ووقع عبد الوهاب في حضور كل من الكابتن ياسر الكناني المدير الفني والكابتن سيد قاسم المدير الاداري وبحضور وكيل اللاعب كابتن عمر الصعيدي والذي بذل جهدا كبيرا في إنهاء الصفقة بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهر ونصف.

وكان الألمونيوم قد اختتم معسكره بالقاهرة بالفوز علي اتحاد الشرطة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .

وقرر المدير الفنى ياسر الكنانى منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 4 أيام على أن يستأنف المران اليوم الثلاثاء بملعب الألومنيوم، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

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وأكد ياسر الكناني المدير الفني للألمونيوم، أن معسكرا المنصورة والقاهرة ومبارياتهم الودية كانا إيجابييان وحققا العديد من المكاسب الفنية والبدنية، وحالة الالتزام والانضباط لدى اللاعبين وتنفيذ التعليمات على الوجه الأكمل والوصول لأعلى درجات الانسجام والتفاهم.

وأشار الكنانى بأنه كان حريصًا على رفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية للاعبين ومنح الفرصة للجميع وتطبيق العديد من الجمل الخططية والتكتيكية خلال التدريبات واللقاءات الودية، مشيرًا إلى أنه ليس قلقًا من نتائج المباريات الودية التي خاضها الفريق في ظل تحقيقه مكاسب بالجملة.

وكان فريق الألومنيوم قد دخل في معسكر بمدينة المنصورة لمدة 5 أيام، ثم معسكر القاهرة لمدة أسبوع ،وبعدها يعود الفريق إلي مدينة الألومنيوم لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.

وخاض الألومنيوم لقاءات ودية قبل السفر لمعسكر المنصورة والقاهرة ، حيث لعب ودية أمام شبان قنا بملعب شبان قنا وفاز بهدف للا شيء ، ثم خاض ودية مع أسمنت أسيوط وفاز فيها بهدفين نظيفين ،ولعب ثالث ودياته مع شبان قنا وفاز بنتيجة 2/1 ،ورابع ودياته كانت مع بترول أسيوط وخسر بهدفين نظفين ،ليختتم خامس ودياته بلقاء بترول أسيوط أيضا ولكن بملعب بترول أسيوط وفاز الألومنيوم بهدفين نظيفين.