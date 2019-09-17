الان تتابع الشرطة الهولندية تعتقل 100 مشجع لنادٍ فرنسي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت الشرطة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إنها اعتقلت نحو 100 مشجع لنادي ليل الفرنسي في وسط مدينة أمستردام.
واتهمت شرطة أمستردام في بيان، المشجعين بخرق النظام العام وإشعال الألعاب النارية والعنف.
وسيلتقي ليل مع مستضيفه أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.
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