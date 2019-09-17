الامارات | العنبري: هدف الشارقة الوجود ضمن فرق المقدمة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: هدف الشارقة الوجود ضمن فرق المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أنه يتوقع مباراة صعبة لفريقه أمام خورفكان في المواجهة التي ستجمع الفريقين بعد غد الخميس ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مشيرا الى أن هدفهم أن يكون الشارقة ضمن فرق المقدمة، واصفا أن استمرارية الفريق في المنافسة يعد أمرا مهما للنادي لاسيما أنه حامل لقب البطولة الموسم الماضي.

لافتا الى أن هذه المباراة تأتي بعد فرحة الفوز بلقب كأس السوبر، مؤكدا أنه يتمنى نسيان لاعبي الفريق مباراة السوبر بشكل سريع وأن يكونوا في قمة الجاهزية البدنية والذهنية للمباراة المقبلة.

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وقال العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر النادي في الشارقة "كل تفكيرنا أن نكون ضمن فرق المقدمة في الدوري وبعدها لكل حادث حديث بعد الجولات المقبلة".

وأضاف "مباريات الدوري تختلف عن كأس السوبر وندرك تماما أهمية هذه المباراة لذلك أتمنى أن تكون بدايتنا موفقة في أولى مبارياتنا في الدوري".

وأشار العنبري الى أنه يتمنى أن يكون جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم للمباراة التي وصفها بالمهمة للفريق في بداية مشواره في دوري الموسم الجديد.