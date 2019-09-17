شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حكام «البريميرليج».. هكذا يختلف تطبيق «الفار» في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق منافسات دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، باستخدام تقنية الفيديو (الفار) بدور المجموعات، للمرة الأولى في التاريخ، وهي التقنية التي قد تشكل «معضلة» للحكام الإنجليز.

ويستخدم حكام مباريات دوري الأبطال (الفار) بالاستعانة بفريق الفيديو، وكذلك بالشاشة الموضوعة على طرف أرضية الملعب.

وقد يعاني حكام دوري الأبطال من الإنجليزيين، لأنهم لا يستخدمون الشاشة الصغيرة المجاورة للملعب، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لصحيفة «صن».

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وتستخدم الشاشة الصغيرة في حال تعقد القرار التحكيمي، واضطرار الحكم لمشاهدة اللقطة بنفسه على الشاشة الصغيرة

وقرر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، روبرتو روسيتي، أن يستخدم الشاشات المجاورة للملعب، كي يكون القرار التحكيمي النهائي بيد حكم المباراة.

وعلى عكسه، أكد مدير لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، مايك رايلي، إزالة الشاشات المجاورة، والاعتماد كليا على غرفة الفيديو، حتى لا تتأخر القرارات التحكيمية بانتظار الحكم حتى يشاهد الإعادة بنفسه.

وستستخدم تقنية (الفار) للمرة الأولى في دور المجموعات في أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد أن استخدمت في الأدوار الإقصائية فقط، الموسم الماضي.

وتم استحداث تقنية الفيديو بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى، وهو ما يؤكد قلة خبرة الحكام الإنجليز في استخدام التقنية الحديثة.