شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر إغلاق ملف التعاقد مع مهاجم أفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غلق مسئولى النادى الاسماعيلى ملف التعاقد مع مهاجم أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما باءت كل المحاولات بالفشل مع اقتراب غلق باب القيد المحلى المقرر له الثانية عشرة مساء اليوم الثلاثاء .

وكان الاسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع أكثر من مهاجم لتدعيم خط هجوم الدراويش فى الموسم الجديد كان على رأسهم الصربى ديمتروف بترشيح من ميودراج المدير الفنى للفريق ولكن ضيق الوقت والخوف من فشل اللاعب مع الفريق الاصفر حال دون اتمام الصفقة .

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ودخل الاسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع بعض المهاجمين الافارقة بترشيح من أكثر من وكيل لاعبين إلا أن كل المحاولات فشلت حتى الوقت الراهن ليتم تأجيل الملف حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة .

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.