شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يقرر إغلاق ملف التعاقد مع مهاجم أفريقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الاسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع أكثر من مهاجم لتدعيم خط هجوم الدراويش فى الموسم الجديد كان على رأسهم الصربى ديمتروف بترشيح من ميودراج المدير الفنى للفريق ولكن ضيق الوقت والخوف من فشل اللاعب مع الفريق الاصفر حال دون اتمام الصفقة .
ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.
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