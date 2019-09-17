شكرا لقرائتكم الإسكندرية تستضيف قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهي : باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.
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