شكرا لقرائتكم الإسكندرية تستضيف قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 ستقام بالمنتزه فى الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل فى الخامسة مساءا.

وتأهل إلى البطولة 8 منتخبات هى مصر " البلد المضيف" و الكاميرون و غانا وجنوب أفريقيا و زامبيا و كوت ديفوار، نيجيريا "حامل اللقب" ومالي.

وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهي : باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.