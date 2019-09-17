شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفوز على منتخب السويس بهدف وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف على منتخب السويس فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لبدء منافسات الموسم الجديد ، وسجل أحمد داوؤدا هدف المباراة الوحيد. وفرض فارياس سياج من السرية على ودية اليوم بإعتبارها البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة المقاولون العرب فى الاسبوع الاول لمسابقة الدوري والمقرر لها عصر السبت المقبل . Advertisements ودفع فارياس بعناصر التشكيلة الاساسية للطلائع فى الموسم الجديد خلال ودية منتخب السويس للإطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى انسجامهم استعداداً لموقعة ذئاب الجبل . وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع : "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية وإستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".

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