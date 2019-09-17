الجبلاية تقرر طرح تذاكر مباراة السوبر المصري غداً...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك غداً الأربعاء. يتواجه الأهلي مع المصري فى الثامنة مساء الجمعه باستاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. Advertisements يشهد السوبر المصري حضور جماهيري يقدر ب 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية. كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري ، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلا علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه.

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