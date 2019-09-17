شكرا لقرائتكم الخطيب يدعم مؤمن زكريا فى جلسة خاصة خلال مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
المران شهد تواجد زكريا ،حيث جلس على الدكة كما إعتاد في بعض التدريبات الماضية التى غاب عنها للأصابة.
ويتوجه مؤمن زكريا برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا خلال اليومين المقبلين من أجل بدأ جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.
وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.
وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لان سياسة الاهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.
وتأتي جلسة الخطيب مع زكريا اليوم لتؤكد دعم الاهلي له في هذه "المحنة" ووقوف النادي بجواره خلال رحلته العلاجية.
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