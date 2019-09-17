شكرا لقرائتكم الخطيب يدعم مؤمن زكريا فى جلسة خاصة خلال مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على عقد جلسة خاصة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل سفر الأخير إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع مؤمن زكريا مساء اليوم،الثلاثاء، بملعب التتش على هامش حضور رئيس النادي مران الفريق الذى يستعد من خلاله لمواجهة الزمالك على لقب السوبر المصري والمحدد لها يوم الجمعة المقبل.

المران شهد تواجد زكريا ،حيث جلس على الدكة كما إعتاد في بعض التدريبات الماضية التى غاب عنها للأصابة.

ويتوجه مؤمن زكريا برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا خلال اليومين المقبلين من أجل بدأ جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى مما كان.

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كان جهاز كرة القدم بالنادي أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر ايضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظر عن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع ان محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له على ان النادي لم ولن يتخلي عن ابنائه على مدار تاريخه وانه احد ابناء الاهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لان سياسة الاهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما ان رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه اكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية.

وتأتي جلسة الخطيب مع زكريا اليوم لتؤكد دعم الاهلي له في هذه "المحنة" ووقوف النادي بجواره خلال رحلته العلاجية.