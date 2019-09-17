شكرا لقرائتكم مدرب بايرن يستهدف ربع النهائي.. ونوير يرد عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ، إن فريقه يتطلع إلى بدء مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز على رد ستار بلغراد يوم الأربعاء وسط رغبة في الوصول إلى دور الثمانية على الأقل.

وتوج بايرن، بطل ألمانيا في آخر سبع سنوات، باللقب الأوروبي لآخر مرة في 2013 بعد فوزه على مواطنه دورتموند 2-1 في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، لكنه في الموسم الماضي عانى من الخروج المبكر من دور الستة عشر أمام ليفربول الذي شق طريقه نحو إحراز اللقب القاري.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: لدينا موسم جديد وحظ جديد لذا هدفنا الأول هو اجتياز دور المجموعات ثم هدفنا الثاني هو الوصول إلى مدى أبعد من الموسم الماضي.

Advertisements

ولم يبدأ بايرن مسيرته في الموسم الجديد بشكل مثالي إذ خسر أمام بروسيا دورتموند في كأس السوبر الألمانية ويقبع بالمركز الرابع في الدوري المحلي بعد أربع جولات متأخرا بفارق نقطتين عن القمة.

وقال كوفاتش، إنه باستثناء غياب المدافع ديفيد ألابا بسبب إصابة ستبعده حوالي ثلاثة أسابيع، فإن كل اللاعبين الآخرين بوسعهم المشاركة.

وأضاف المدرب الذي يخوض موسمه الثاني كمدرب لبايرن: بالنسبة للمباراة، الجميع مستعد بنسبة 100 بالمئة وجاهز للعب، لقد قمنا بتحليل رد ستار. نحن نعرف أنه عندما يلعب على أرضه في بلغراد يكون فريقا مختلفا بطموح مختلف في ظل اللعب أمام مشجعين رائعين.

وفي المقابل، يرغب مانويل نويل حارس بايرن المتألق في الوصول إلى أبعد حتى من دور الثمانية، وقال حارس منتخب ألمانيا: مشوار دوري أبطال أوروبا طويل وصعب. شعرنا في الموسم الماضي بمدى صعوبة الأمر وكيف أننا خرجنا بشكل مبكر جدا، لكن الدوافع عالية في الفريق. نريد أن نتحسن ونصل إلى ما هو أفضل من الموسم الماضي. نريد على الأقل بلوغ الدور قبل النهائي.