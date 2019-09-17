أوروا يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد أن تعادل مع ضيفه شنغهاي الصيني 1 - 1 يوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم أوراوا بهدف سجله يان جونلينغ، لاعب شنغهاي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 39 ، قبل أن يتعادل شنغهاي بهدف سجله وانغ شينتشاو في الدقيقة 60.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الصين، انتهت بالتعادل 2-2، ليصعد أوراوا قبل النهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حيث انتهى مجموع المباراتين بالتعادل 3-3.
ويلتقي أوراوا ريد دايموندز في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة كاشيما إنتلرز الياباني وغوانزو إيفرغراند الصيني، اللذين يلتقيان الأربعاء بعدما تعادلا سلبيا على ملعب الأخير في مباراة الذهاب.
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