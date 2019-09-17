شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يحدد "خط سير" مختلف لجماهير الأهلي والزمالك ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الاجتماع الأمنى لمباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب وتم تحديد خط سير مختلف لجماهير الناديين إلى الاستاد. يسلك جمهور الزمالك محور التعمير عن طريق الكيلو 21، أما جمهور الأهلى فسوف يسلك مدخل الهوارية من الصحراوي. تم تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى، فيما تم تحديد بوابة 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى وبوابة 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلي. فيما تم تحديد بوابة 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم بـ150 صحفيًا و75 مصورًا . Advertisements ويشهد السوبر المصرى حضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية. كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه.

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