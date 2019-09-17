سوبر كورة يكشف موقف إعارة حسين السيد وأحمد حمدى إلى إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم "سوبر كورة" أن جلسة جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة أكد خلالها الأخير لرئيس النادى موافقة المدير الفنى على رحيل اللاعبين على سبيل الإعارة وأنه ليس بحاجة الى جهودهما خلال الفترة الحالية.

ويسعى النادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر إلى غلق ملف الانتقالات قبل مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك التى ستقام مساء الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب.

وحقق النادى الأهلى فوزًا مستحقًا فى بداية مشوار المدير الفنى ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال بعدما استطاع الفريق تحقيق انتصار على حساب نظيره كانو سبورت الغينى فى المباراة التى جمعتهما بذهاب دور الـ32 من عمر البطولة القارية الأشهر أفريقيا.

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