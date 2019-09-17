تريبيير يريد بلوغ النهائي مجددا مع أتلتيكو









اسماء السيد - لم يتردد المدافع الدولي الانكليزي كيران تريبييه في اقتناص فرصة الانتقال هذا الصيف الى نادي أتلتيكو مدريد الاسباني آتيا من توتنهام هوتسبر وصيف مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم الماضي، ويبدي رغبته في بلوغ المباراة النهائية مجددا.

وخسر توتنهام النهائي القاري أمام مواطنه ليفربول صفر-2 على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، عقر دار أتلتيكو الذي يستضيف يوفنتوس الإيطالي ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعاء، في مستهل الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات.

في ما يأتي حوار أجرته وكالة فرانس برس مع المدافع الانكليزي:

* سؤال: كيف تجري عملية تأقلمك في مدريد؟

تريبيير "انطباعاتي الأولى كانت رائعة حقا. الأجواء خلال المباراة الأولى على ملعب الفريق (أمام خيتافي في المرحلة الأولى من الليغا) كانت مذهلة حقا. لم أتخيل مجموعة أفضل. أنا استمتع وعندما سنحت لي فرصة التوقيع اقتنصتها فورا. لست نادما على شيء وأتطلع الى هذا التحدي الجديد".

* سؤال: كيف تصف المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني؟

تريبيير "مذهل! شغفه بكرة القدم يحفز اللاعبين. وهذا أمر ينعكس على جهود الفريق داخل الملعب. مع الوقت، يصبحون عائلة ثانية وشعرت بذلك فور وصولي. أنا سعيد لاني جزء (من الفريق) واعتقد أن دييغو سيميوني قادر على جعلي أتطور وأن أصبح ظهير أيمن أفضل. لا يوجد أفضل من هذا المكان للتطور كمدافع".

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* سؤال: التطور في أسلوب لعبك واضح بالنسبة لك؟

تريبيير " بالطبع. مع دييغو سيميوني بات أتلتيكو فريقا قويا من الناحية الدفاعية. اللاعبون يشكلون كتلة حقيقية ويبذلون الجهد من أجل بعضهم البعض. أريد أن أختبر ذلك. خلال الحصة التمرينية الاولى طلب مني +إل تشولو+ (لقب سيميوني) التمركز مجددا، أن اكون أقرب الى المدافع المحوري. الآن، أعرف ماذا عليّ فعله فنصائحه واضحة جداً".

* سؤال: بأي شروط غادرت توتنهام ومدربه (الأرجنتيني) ماوريسيو بوكيتينو؟

تريبيير "أمضيت أربعة أعوام رائعة هناك. أشكر النادي لمنحي فرصة التقدم في مسيرتي. جعلني ماوريسيو بوكيتينو أكتشف مستوى اللعب على الصعيد الدولي وغادرت على وفاق معه".

* سؤال: ستواجه في دوري الأبطال يوفنتوس الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني ولوكوموتيف موسكو الروسي. ما هدف النادي في هذه المسابقة؟

تريبيير "أود بلوغ المباراة النهائية مرة أخرى، وهذه المرة مع أتلتيكو. لنأمل في أن نحقق النتائج الجيدة هذا الموسم. لن يكون الأمر سهلا، فمجموعتنا صعبة. يوفنتوس فريق قوي، ولديه مدرب كبير (ماوريتسيو ساري) ولاعبين رائعين. (البرتغالي كريستيانو) رونالدو هو افضل لاعب على مر العصور، ولكن يملكون غيره: لديهم 15 أو 16 لاعبا موهوبا".

*سؤال: بما يلهمك زميلك الشاب (المهاجم البرتغالي) جواو فيليكس؟

تريبيير "في امكانه أن يحقق أشياء كبيرة، وأنا واثق من ذلك. هو مدهش حاليا بالنسبة لسنه (19 عاما)، وبامكانه أن يفعل ما يريد خلال مباراة. الناس تقارنه مع رونالدو ولكن في امكانه ان يسطر مسيرته الخاصة. إلى ذلك، هو شاب متواضع ورائع على أرض الملعب وهادئ في يومياته".