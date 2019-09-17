“تابع” نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا Al Hilal vs Ittihad

نعرض لزوارنا الكرام نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا، حيث يحل فريق اتحاد جدة السعودي ضيفا على فريق الهلال السعودي على أرضية ستاد جامعة الملك سعود وذلك في إطار مباريات الإياب لدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونقدم لكم في هذا المقال توقيت إقامة مباراة القمة اليوم بين الكبيرين الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة للقاء، وكذلك سنقوم من خلال موقعنا بمتابعة لحظية لأحداث اللقاء.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق الهلال مباراة اليوم برغبة كبيرة في تحقيق الانتصار والتأهل للدور نصف للنهائي مستغلا عامل الأرض والجمهور، حيث حقق الفريق التعادل السلبي في مباراة الذهاب على ملعب فريق الاتحاد، ويحتاج فريق الهلال للفوز بأي نتيجة من أجل الحصول على بطاقة التأهل للدور القادم.

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على الجانب الآخر يسعى فريق الاتحاد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أو التعادل بنتيجة إيجابية على الأقل من أجل ضمان العبور للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2019.

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توقيت مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة للقاء

تنطلق صافرة بداية مباراة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر بين الهلال والاتحاد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد على الهواء مباشرة عبر قناة beIN sport HD 2، وكذلك عبر تطبيق beIN connect، ويقوم بالتعليق على مباراة اليوم المعلق المتميز رؤوف خليف.

وسنقوم عبر موقعنا متابعة مباراة الهلال والاتحاد لحظة بلحظة، فتابعونا.