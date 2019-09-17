شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين اتحاد الكرة والمركز الثقافى البريطانى لتعليم مهارات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت سحر عبد الحق، عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، اجتماعًا مع إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، حضره ممثلون عن المجلس الثقافي البريطاني بمصر، بهدف تكوين منتخب لكل محافظة في الكرة النسائية وإقامة دورة في أواخر أكتوبر المقبل لتعليم لاعباته مهارات كرة القدم وإعدادهن للمشاركة في الدوري وجميع المسابقات الأخرى، وذلك في إطار مشروع 1000 بنت 1000 حلم.

يأتي هذا في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم والمجلس الثقافي البريطاني.

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يذكر أنه تم تنفيذ المشروع العام الماضي في محافظات الصعيد بداية من بني سويف، ومرورًا بالمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر وصولاً لأسوان والوادي الجديد بإجمالي 1000 فتاة كما تم توظيف المدربين الحاصلين على دورة primer skills التي تم تدريبهم عليها من قبل المجلس الثقافي البريطاني ووزارة الشباب والرياضة .

حضر اللقاء من وزارة الشباب كل من الدكتورة سونيا دنيا مدير عام القاعدة الشعبية وأحمد شعبان منسق عام المشروع، ومن المجلس الثقافي البريطاني كل من يسر جوده مدير البرامج بالمجلس ونانسي الأمير مدير المشروع.