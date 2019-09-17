شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الطلائع يهزم منتخب السويس بهدف نظيف استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق طلائع الجيش بهدف نظيف على منتخب السويس فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعدادًا لبدء منافسات الموسم الجديد، وسجل أحمد داودا هدف المباراة الوحيد.

وفرض فارياس سياج من السرية على ودية اليوم باعتبارها البروفة الأخيرة للفريق قبل مواجهة المقاولون العرب فى الأسبوع الأول لمسابقة الدورى والمقرر لها عصر السبت المقبل .

ودفع فارياس بعناصر التشكيلة الأساسية للطلائع فى الموسم الجديد خلال ودية منتخب السويس للاطمئنان على جاهزيتهم الفنية والبدنية ومدى انسجامهم استعدادًا لموقعة ذئاب الجبل .

وتعاقد طلائع الجيش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع: "عمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمود سامى من سموحة وحسام باولو من الداخلية واستعارة عمرو جمال وأحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك وأحمد عبد الرحمن زولا من بتروجت فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق".



ودية الطلائع ومنتخب السويس