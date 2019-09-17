شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل ملف التعاقد مع مهاجم أفريقى للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق مسئولو النادى الإسماعيلى ملف التعاقد مع مهاجم أفريقى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعدما باءت كل المحاولات بالفشل مع اقتراب غلق باب القيد المحلى المقرر له الثانية عشرة مساء اليوم الثلاثاء .

وكان الإسماعيلى قد دخل فى مفاوضات مكثفة مع أكثر من مهاجم لتدعيم خط هجوم الدراويش فى الموسم الجديد كان على رأسهم الصربى ديمتروف بترشيح من ميودراج المدير الفنى للفريق ولكن ضيق الوقت والخوف من فشل اللاعب مع الفريق الاصفر حال دون إتمام الصفقة .

ودخل الإسماعيلى فى مفاوضات مكثفة مع بعض المهاجمين الأفارقة بترشيح من أكثر من وكيل لاعبين إلا أن كل المحاولات فشلت حتى الوقت الراهن ليتم تأجيل الملف حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلاً عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق ومحمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.