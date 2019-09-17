شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطرح تذاكر سوبر الأهلي والزمالك غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طرح تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي والزمالك غدًا الأربعاء. ويتجه الأهلي مع المصري فى الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية فى لقاء السوبر المصري. ويشهد السوبر المصري حضور جماهيري يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية. كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصري، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطرح تذاكر سوبر الأهلي والزمالك غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.