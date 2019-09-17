شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تعتقل 100 مشجع فرنسى قبل مبارة أياكس وليل بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت نحو 100 مشجع لنادى ليل الفرنسى فى وسط مدينة أمستردام. واتهمت شرطة أمستردام فى بيان المشجعين "بخرق النظام العام واشعال الألعاب النارية والعنف". وسيلتقى ليل مع مستضيفه أياكس امستردام فى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم فى وقت لاحق اليوم. Advertisements

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