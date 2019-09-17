شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الاهلى يمنح أحمد حمودى فرصة التألق من جديد مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، قبلة الحياة إلى أحمد حمودي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أن قررت فسخ تعاقده بالتراضي في الأيام الماضية، بناء على رغبته، عقب خروجه من الحسابات الفنية للمدرب السويسرى فايلر، وعدم قيده في القائمتين المحلية والإفريقية.

ووقع أحمد حمودى، صانع ألعاب الأهلى، على عقود انضمامه لنادى بيراميدز، فى صفقة انتقال حر، وذلك ضمن تدعيمات الأخير لصفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى الممتاز.

حمودي الذي انضم إلى الأهلي في شتاء 2017 قادما من الباطن السعودي مقابل 250 ألف دولار، لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل مستمر، بسبب إصاباته المتكررة، بجانب عدم قناعة بعض المدربين به داخل القلعة الحمراء، لذلك تم إنهاء تعاقده الذي مازال يتبقى فيه موسما أخر.

ولعب أحمد حمودى لكل من أندية سموحة و بازل السويسرى و الزمالك و الباطن السعودى والأهلى خلال السنوات الماضية .

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وشارك حمودى فى 155 مباراة أبرزها 94 فى بطولة الدورى المصرى الممتاز و 17 مباراة ببطولة دورى أبطال أفريقيا و 11 مباراة فى بطولة كأس مصر و 12 مباراة للسوبر و 4 مباريات من بطولة دورى أبطال أوروبا.

وسجل أحمد حمودى 26 هدف وقام بصناعة 29 هدف خلال تواجدة داخل المستطيل الاخضر مع جميع الأندية التى لعب لها حتى الان .