شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو المقاصة يدعمون مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو مصر المقاصة على دعم زميلهم مؤمن زكريا لاعب الأهلى خلال تصوير فيديو على هامش المران اليومى للفريق الفيومى.

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.

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واحتفل لاعبو المقاصة على طريقة مؤمن زكريا خلال الفيديو التى نشرته صفحة الفريق الفيومى كما حرصوا على توجيه رسالة دعم لزميلهم المصاب

وكان مؤمن زكريا قد انتقل إلى أحد السعودي العام الماضي ولكن تم فسخ العقد بين الطرفين ثم عاد للنادي الأهلي ولم يشارك في أي مباراة منذ هذه الفترة".