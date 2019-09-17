فيديو.. لاعبو المقاصة يدعمون مؤمن زكريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو مصر المقاصة على دعم زميلهم مؤمن زكريا لاعب الأهلى خلال تصوير فيديو على هامش المران اليومى للفريق الفيومى.
وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.
واحتفل لاعبو المقاصة على طريقة مؤمن زكريا خلال الفيديو التى نشرته صفحة الفريق الفيومى كما حرصوا على توجيه رسالة دعم لزميلهم المصاب
وكان مؤمن زكريا قد انتقل إلى أحد السعودي العام الماضي ولكن تم فسخ العقد بين الطرفين ثم عاد للنادي الأهلي ولم يشارك في أي مباراة منذ هذه الفترة".
يتوجه مؤمن زكريا لاعب الأهلى، برفقة وكيل أعماله إلى ألمانيا، يوم الخميس المقبل، من أجل بدأ جلسات العلاج، بعض الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.
وأبلغ مسئولو النادى الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى ما كان.
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