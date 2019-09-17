شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تجتمع غدا لحسم اسم مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، اجتماعًا غدًا الأربعاء، في مقر الجبلاية، لمناقشة ملف المديرالفني لمنتخب مصروإعلان اسم المدرب الجديد.

وقررمسؤولو اللجنة الخماسية عمل تصويت في جلسة الغد على اختيارالمدير الفني الجديد للمنتخب في ظل الخلافات حول تعيين أكثر من اسم على رأسهم إيهاب جلال وحسام حسن وحسن شحاتة.

ومن المقررأن يقدم كل عضو تصوره لإسم وجهاز المنتخب الجديد على أن يتم التصويت فى الاجتماع، قبل إعلان اسم المدرب الجديد.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين أعضاء اللجنة وعدد من المدربين على رأسهم إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى، الذى رحب بالمهمة إلا أنه تمسك بضم الثنائى حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كامل مدرب الحراس لجهازه بالمنتخب وهو ما تحفظ عليه بعض أعضاء المجلس.

Advertisements

كما تواصل عمروالجناينى مع حسام حسن المدير الفنى لسموحة خلال الساعات الأخيرة، وأبدى العميد ترحيبه بتدريب المنتخب دون شروط، حيث تمسك فقط بوجود إبراهيم حسن شقيقه فى الجهاز الجديد.

وكشف مصدرمسئول باتحاد الكرة عن أنه يتم الاتفاق حاليًا مع بعض شركات التسويق للبحث عن ودية أواثنين للمنتخب الأول خلال معسكر شهرأكتوبرالمقبل.

وتابع المصدرأن الأقرب هو خوض وديتين أفريقيتين من المستوى الثانى والثالث من أجل منح فرصة للجهازالجديد للتعرف على اللاعبين وتثبيت طريقة اللعب، والاستعداد لمباريات الجولة الأولى الثانية للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .

ويبدأ المنتخب مبارياته فى التصفيات خلال الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2019 بمواجهتى كينيا، و جزرالقمر