شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة أخيرة تفصل مارسيلو الأهلى عن لقب آخر صفقات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الأهلى على أبواب الانتقال للنادى الإسماعيلى ليصبح الصفقة الأخيرة للدراويش فى موسم الانتقالات الصيفية الذى يسدل الستار عليه رسمياً الثانية عشرة مساء اليوم الثلاثاء.

ويبذل مسئولو الإسماعيلى محاولات مكثفة مع مارسيلو الأهلى من أجل إقناعه بقبول العرض المادى للدراويش من أجل توقيع العقود بشكل رسمى وتسجيله فى قائمة الدراويش للموسم الجديد لاسيما بعدما فشلت مساعى التعاقد مع مهاجم أفريقى.

وكشف مصدر مقرب من حسين السيد مارسيلو أن اللاعب تلقى عرضاً من الإسماعيلى للانضمام لصفوفه مقابل 3 ملايين جنيه على سبيل الإعارة، إلا أن اللاعب أصر على الحصول على 5 ملايين جنيه لتتوقف المفاوضات انتظاراً للكلمة الأخيرة لمسئولى الدراويش.

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تتجه النية لدى مسئولى الإسماعيلى لرفع المقابل المادى لـ4 ملايين للإسراع فى إتمام الصفقة قبل غلق باب القيد المحلى اليوم فى ظل الأزمة الطاحنة التى تواجه الدراويش فى تدعيم الجبهة اليسرى.

وعلم ”الخليج 365” أن مارسيلو أبرم اتفاقاً مع مسئولى الأهلى ينص على حصوله على مقابل انتقاله للإسماعيلى بالكامل دون حصول النادى الأحمر على أى أموال.

الإسماعيلى يعانى أزمة فى مركز الظهير الأيسر، ظهرت خلال مباراة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ32 من البطولة العربية، وذلك بعد رحيل طارق طه، الذى انضم لنادى بيراميدز وإعارة علاء عبد العظيم لنادى الأولمبى، أحد أندية القسم الثانى.