شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن ضم لاعب الأهلى أحمد حمدى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو ناديى الأهلى والجونة خلال الساعات القليلة المقبلة وقبل إغلاق باب القيد مساء اليوم الثلاثاء صفقة بيع أحمد حمدى لاعب الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات بين الجونة والأهلى لضم أحمد حمدى وهو ما رحّب به مسئولو القلعة الحمراء لعدم الحاجة الفنية لجهود اللاعب الذى لعب فى الدور الثانى من الموسم الماضى للجونة على سبيل الإعارة من الأهلى.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مصير الصفقة فى غضون الساعات المقبلة وقبل إغلاق باب القيد، حيث تُشير الدلائل إلى أن اللاعب الصاعد فى طريقه للفريق الساحلى.

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ويتواجد فى الجونة من الأهلى كل من باسم على، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوى، إسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجى جدو، محمد نجيب وأحمد على ، وهناك أكثر من لاعب أهلاوى يتواجد فى صفوف الجونة منذ فترة، أمثال جدو وأحمد على وعمر رضوان وعمر السعداوى.

فيما رحل خلال الصيف الجارى من الأهلى للجونة كل من إسلام محارب وعمرو بركات على سبيل البيع النهائى، كما رحل محمد نجيب بعد انتهاء عقده مع الأهلى، أما باسم على فتمت إعارته مؤخراً لمدة موسم بعد تمديد عقده مع الأهلى لمدة ثلاثة مواسم.

أحمد حمدى كان مُعاراً من الأهلى للجونة رفقة الثلاثى أكرم توفيق وأحمد ريان والجزار لكنه عاد للقلعة الحمراء الصيف الجارى، ورفض الأهلى تمديد إعارة اللاعب على خلفية رفض الأخير تمديد عقده مع القلعة الحمراء قبل أن تشهد الساعات الماضية انفراجة فى الصفقة وبات أحمد حمدى على مشارف الجونة مرة أخرى.