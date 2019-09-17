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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 بكأس مصر فى نوفمبر المقبل، ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الزمالك فى السوبر.

- ياسر إبراهيم يعود لتشكيل الأهلى الأساسى أمام الزمالك فى السوبر

يعود ياسر إبراهيم مدافع الأهلى للمشاركة أساسياً مع الفريق فى مباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل ببرج العرب، بسبب غياب أيمن أِشرف للإيقاف.

- الزمالك يعدل عقود طارق حامد وعلاء وجمعة بعد السوبر

استقر مسئولو الزمالك على عقد جلسة مع الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة، لاعبى الأبيض، بعد الانتهاء من مباراة الأهلى القادمة التى ستجمع بينهما فى السوبر المصرى، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بحضور 10 آلاف مُشجع، وذلك لتعديل عقودهم وترضيتهم بأفضل صورة مالية خلال الفترة الحالية بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق فى الموسم الماضى، خاصة بعد وعدهم بأنه سيتم تعديل عقودهم.

- الأهلى يرفض بيع أحمد فتحى لبيراميدز فى الصيف

بعد مناقشات ومداولات كثيرة رفض مسئولو النادى الأهلى بشكل نهائى فكرة التفريط فى أحمد فتحى نجم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى يتم غلق باب القيد فيها اليوم الثلاثاء.

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- استاد "المنستير" يحتضن مواجهة الإسماعيلى مع الأهلى الليبى

تأكد بصفة رسمية احتضان ملعب المنستير فى تونس مواجهة الإياب بدور الـ32 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، التى ستجمع الإسماعيلى مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها نهاية سبتمبر الجارى بحضور الجماهير، وذلك بعد موافقة الاتحاد العربى.

- رامى ربيعة يغيب عن الأهلى أمام الزمالك فى السوبر

يعود رامى ربيعة، لاعب الأهلى للتدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، بعد تعافيه من الإصابة التى اشتكى منها خلال الفترة الماضية، التى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى، وبذلك تأكد غياب ربيعة عن مباراة الأهلى أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل ببرج العرب فى السوبر المحلى.

- الزمالك يوقع اليوم عقدا مع شركة "تذكرتي" لتسويق تذاكر الموسم الجديد

يوقع مسئولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع مسئولى شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى على تطبيق نظام تذكرتى، من أجل بيع التذاكر للجماهير بالنظام الذى تم إتباعه فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو الماضيين.

- اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات دور الـ32 بكأس مصر فى نوفمبر المقبل

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر أول شهر نوفمبر المقبل.