شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع TIME SPORTS يوجه رسالة للأهلى والزمالك قبل السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الإعلامى يحيى حمزة رسالة للجماهير التى ستحضر مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك والمقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

وقال مقدم برنامج العبها صح عبر شاشة "TIME SPORTS" حضور جماهير القطبين للسوبر المصرى بداية جديدة وحقيقية نحو عودة الجماهير بصورة طبيعية للمدرجات، فهم روح الملعب ونتمنى استمرار حضورهم فى الفترة المقبلة بعد التزامهم وتقديم رسالة فى لقاء السوبر.

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وأعرب يحيى حمزة عن أمنيته بخروج السوبر بصورة مشرفة وأن يكون اللقاء ممتع داخل الملعب وأن تضرب جماهير القطبين المثل فى تلك المباراة، خاصة أنها بداية موسم يسعى الجميع فيه للتكاتف نحو إعادة الكرة المصرية لقمة تألقها، إلى جانب أن اللقاء يتابعه الملايين والملايين من مختلف دول العالم.

استقر الاتحاد المصرى لكرة القدم على إقامة مباراة السوبر بين فريقى الأهلى والزمالك بطلى مسابقتى الدورى والكأس لموسم 18-2019 فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيرى يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.