أوين: لقب أبطال أوروبا سيذهب إلى ليفربول أو مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - ليفربول-(أ ش أ):

توقع نجم كرة القدم الإنجليزية السابق، مايكل أوين، فوز ليفربول أو مانشستر سيتي بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020، في ظل انتهاء الهيمنة الإسبانية على الكرة الأوروبية.

وقال أوين، في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء "أعتقد بأن الكرة الإنجليزية أصبحت تتقدم خطوة على الكرة الإسبانية. ولذلك أذهب إلى توقع فوز فريق إنجليزي بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

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كما أعرب أوين عن اعتقاده بأن كلا من ليفربول، حامل لقب "تشامبيونزليج"، والسيتي، حامل لقب "بريميرليج"، يسعى أكثر للفوز بلقب الآخر، في الوقت الذي تبتعد انتهت فيه الهيمنة الإسبانية على الكرة الأوروبية.

وأوضح أوين أن ريال مدريد اعتمد كثيرا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن الآن يجد المدير الفني الفرنسي للريال، زين الدين زيدان، نفسه أمام مهمة إعادة بناء فريق أعمار لاعبيه كبيرة.

ووصف المهاجم السابق للعديد من الأندية الأوروبية كليفربول ومانشستر يونايتد وريال مدريد المجموعة التي يتواجد بها نادي برشلونة الإسباني بأنها "مجموعة الموت" حيث تضم أيضا بوروسيا دورتموند الألماني، صاحب الخبرة في دوري الأبطال، وسلافيا براج التشيكي، وإنترميلان الإيطالي العائد بقوة هذا العام.