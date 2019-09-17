أول تعليق من محمد إيهاب على استبعاد مصر من بطولة العالم وتهديد مشاركتها بالأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال، على قرار إيقاف مصر من المشاركة في كأس العالم المقرر انطلاقها في تايلاند الأربعاء.

وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الجهاز الفني فوجئ باستبعاد أسماء اللاعبين المصريين من جدول البطولة خلال الاجتماع الفني، ليتم إخطار البعثة المصرية بالاستبعاد من المشاركة.

وتم توقيع العقوبة من لجنة الجزاءات التي عينها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة رفع الأثقال (IMFSP)، بسبب تعاطي 7 من اللاعبين الناشئين للمنشطات عام 2016.

ولم تكشف اللجنة عن مدة العقوبة حتى انتهاء فترة الاستئناف، حيث قد تصل العقوبة إلى عامين، وبالتالي تهدد فرص مصر في المشاركة بأوليمبياد طوكيو 2020.

وأبدى إيهاب ضيقه من قرار الاستبعاد، وتهديد فرص مصر من المشاركة في أوليمبياد طوكيو، مشيرًا إلى أن الاتحاد المصري أبلغ المحامي للتحرك لدى المحكمة الرياضية "كاس"، للاستئناف ضد العقوبة خلال الـ21 يوما القانونية.

وأشار إيهاب إلى أن المخالفة لم تحدث في فترة قبل 18 شهرًا من انطلاق الأوليمبياد، ومصر مصنفة ضمن الأقوى دوليا، وبالتالي يحق لها المشاركة في طوكيو 2020، واصفا قرار الإيقاف بـ"غير القانوني".

وتعجب من اتخاذ قرار بالإيقاف والاستبعاد في هذا التوقيت: "قضينا أكثر من ثلثي فترة الإعداد للأوليمبياد، ودخلنا المرحلة الأخيرة، كيف يتم إيقاف بلد في هذا التوقيت بعد كل تلك الفترة؟"

وأكمل: "10 دول مثل روسيا والصين وتركيا، وأوكرانيا، تم اتخاذ قرار بإيقافها عام 2017، وهي فترة لا تدخل ضمن فترات التأهيل للأوليمبياد".

وتنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية عن 3، يتم إيقاف البلد بالكامل.

وعلق إيهاب على ذلك قائلاً: "القانون الجديد صدر في شهر أكتوبر 2018، أي بعد الواقعة بفترة كبيرة".

وطالب بطل العالم بتخفيف العقوبة، بتقليل "كوتة" الرباعين المصريين لتصبح لاعبين ولاعبتين، مع دفع الاتحاد المصري غرامة 200 ألف دولار.

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وتبلغ "كوتة" اللاعبين المصريين في رفع الأثقال بالأوليمبياد 4 لاعبين رجال، و4 سيدات.

وشكل الاتحاد الدولي للعبة، لجنة منفصلة للتحقيق في واقعة تورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم في معسكر أقيم بالفيوم عام 2016.

"محمد إيهاب" علق على ذلك بأن اللاعبين السبعة أصحاب العينات الإيجابية تم إيقافهم، ومن المقرر عودتهم لاستئناف النشاط بعد عام.

وكانت بعثة الرباعين المصريين، تقيم معسكرًا في أذربيجان استعدادا لبطولة العالم.

ومن المقرر أن تتحرك البعثة لتصل للقاهرة صباح الأربعاء.

وتضع مصر آمال كبيرة على الثنائي محمد إيهاب، وسارة سمير، للحصول على ميداليات أوليمبية.

وتمسك إيهاب بالمشاركة في أوليمبياد طوكيو بالعلم المصري، مؤكدًا أن الاتحاد المصري سينجح في الاستئناف المقرر تقديمه ضد قرار العقوبة.

وكان شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية، قال في تصريحات لـ"يلا كورة"، إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي اللاعبين للمنشطات، قد تصل العقوبة لعامين، وبالتالي يُحرم الرباعين المصريين من المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، مثل حالتي روسيا التي تم إيقافها عامين، والصين لعام واحد.

وتُوج المصري محمد إيهاب بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلوجرام بأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما تُوجت مواطنته سارة سمير ببرونزية وزن 69 كجم في الدورة ذاتها.

وواصل اللاعبان تألقهما في السنوات التالية، حيث تُوج إيهاب بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم 2017 بالوزن ذاته، ونالت سارة سمير ذهبية النتر في وزن 69 كيلوجرام أيضًا.

وخاض إيهاب منافسات وزن 81 كيلوجرام في بطولة العالم 2018، وفاز بذهبية الخطف إلى جانب برونزية النتر وفضية المجموع، بينما تُوجت سارة سمير ببرونزية الخطف وفضيتي النتر والمجموع بوزن 71 كيلوجرام.