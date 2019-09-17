محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أقامت أندية بتروجت والنجوم والداخلية دعوى مستعجله اليوم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف انطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/ 2020.
وهبطت الأندية الثلاثة الموسم الماضي بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة، ليصعد بدلاً منهم طنطا، واف سي مصر، وأسوان.
وأقامت الأندية الثلاثة اليوم الدعوى لمركز التسوية والتحكيم الرياضي تحت رقم 24 لسنة 3 ق لعام 2019 الجانب المستعجل أمام اللجنة الإستشارية بمركز التسوية والتحكيم وتحدد لها جلسة غدا الأربعاء للنظر.
وطالبت الأندية الثلاثة وقف ما ترتيب على إعلان جدول مسابقة الدوري للموسم الجديد، ومن بينها إعادة القرعة والجدول بعد إضافة الأندية الثلاثة إلى المسابقة.
واستندت الأندية في دعواهما إلى الحكم المستعجل في الدعوى رقم 16 لسنة 3 ق لعام 2019 على أن ينفذ بالمسودة وبدون إعلان.
كانت هذه تفاصيل خبر دعوى جديدة من 3 أندية لوقف انطلاق الدوري وإضافتهم بجدول المسابقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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