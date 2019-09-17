إدارة بشكتاش التركي ترفض معاقبة محمد النني

رفضت إدارة نادي بشكتاش التركي فرض عقوبة على اللاعب الدولي المصري محمد النني والمنضم حديثا لصفوف الفريق.

وذلك عقب طرده في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام غازي عنتاب يوم السبت الماضي والتي

خسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.

وبذلك سيغيب النني عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور في الجولتين الخامسة والسادسة.

ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة.

وجاء رفض الإدارة بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه الجهاز الفني لإدارة النادي، وسبق لمحمد النني أن تم طرده من قبل مع أرسنال لتكون المرة الثانية في تاريخه.