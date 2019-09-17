رفضت إدارة نادي بشكتاش التركي فرض عقوبة على اللاعب الدولي المصري محمد النني والمنضم حديثا لصفوف الفريق.
وذلك عقب طرده في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمام غازي عنتاب يوم السبت الماضي والتيخسرها فريقه بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من الدوري التركي.
وبذلك سيغيب النني عن مباراتي باشاك شهير وطرابزون سبور في الجولتين الخامسة والسادسة.
ويستوجب الطرد المباشر في الدوري التركي الإيقاف لمباراتين، عكس الطرد بعد الحصول على بطاقتين صفراوين الذي يوقف اللاعب مباراة واحدة.
وجاء رفض الإدارة بعد الاطلاع على التقرير الذي قدمه الجهاز الفني لإدارة النادي، وسبق لمحمد النني أن تم طرده من قبل مع أرسنال لتكون المرة الثانية في تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة بشكتاش التركي ترفض معاقبة محمد النني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.