الإسماعيلي يصرف النظر عن لاعب سموحة

صرف مسؤولو النادي الإسماعيلي النظر عن ضم محمود معاذ ظهير أيسر سموحة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. وأكد مصدر داخل الإسماعيلي لـ"الوفد" أن الإسماعيلي أوقف التفاوض مع سموحة بسبب الماديات. الإسماعيلي أوقف التفاوض مع سموحة بسبب الماديات. ويحل مركز الظهي الأيسر مؤقتًا داخل الدراويش الوافد الجديد إبراهيم أبواليزيد قلب دفاع الفريق القادم من الداخلية. أبواليزيد قلب دفاع الفريق القادم من الداخلية. ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة في مبارياته الإفتتاحية ببطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها أن تقام يوم 21 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً.

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