تشيلسي يرغب في تمديد عقد تامي أبراهام لموسم إضافي

ذكرت تقارير إيطالية رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي في تمديد عقد المهاجم تامي أبراهام. كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن إدارة تشيلسي تسعى بقوة لتجديد عقد الشاب تامي أبراهام المنتهى فى يونيو 2022 بسبب وجود اهتمام بضمه من قبل المنتهى فى يونيو 2022 بسبب وجود اهتمام بضمه من قبل ريال مدريد وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن عقد إبراهام مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2022، ولكن النادي اللندني يسعى لتمديده لمدة موسم آخر. عقد إبراهام مع تشيلسي يمتد حتى صيف 2022، ولكن النادي اللندني يسعى لتمديده لمدة موسم آخر. والجدير بالذكر أن اللاعب استطاع خلال الموسم الحالي أن يسجل 7 أهداف ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتصدر ترتيب هدافى مسابقة البريميرليج.

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