الإسماعيلي يلجأ للدوري السوري لدعم صفوف الفريق

جدد نادي الإسماعيلي مفاوضتهم مع فريق الوحدة السوي لضم ظهير ايسر الفريق قبل غلق موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي لـ"الوفد" إن الاسماعيلي جدد مفاوضاته مع مؤيد العجان، مشيرًا أن

مسؤلو الدروايش يضغطون على إدارة الفريق السوري لضم اللاعب بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، كما تطلب.

وكان يلعب العجان في صفوف الزمالك المصري، قبل

إصابته بقطع في الرباط الصليبي وفسخ تعاقده، ليعود اللاعب إلى ناديه الوحدة السوري ويخرج معارًا إلى القوة الجوية العراقي، قبل العودة مجددًا إلى سوريا.

ويعاني الدراويش من فقدان اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية، عقب رحيل طارق طه إلى بيراميدز.