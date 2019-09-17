اخبار الرياضه

الإسماعيلي يلجأ للدوري السوري لدعم صفوف الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

جدد نادي الإسماعيلي مفاوضتهم مع فريق الوحدة السوي لضم ظهير ايسر الفريق قبل غلق  موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

وأكد مصدر داخل الإسماعيلي لـ"الوفد" إن الاسماعيلي جدد مفاوضاته مع مؤيد العجان، مشيرًا أن

مسؤلو الدروايش يضغطون على إدارة الفريق السوري لضم اللاعب بيع نهائي وليس على سبيل الإعارة، كما تطلب.

وكان يلعب العجان في صفوف الزمالك المصري، قبل

إصابته بقطع في الرباط الصليبي وفسخ تعاقده، ليعود اللاعب إلى ناديه الوحدة السوري ويخرج معارًا إلى القوة الجوية العراقي، قبل العودة مجددًا إلى سوريا.

ويعاني الدراويش من فقدان اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة الماضية، عقب رحيل طارق طه إلى بيراميدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يلجأ للدوري السوري لدعم صفوف الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا