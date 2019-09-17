إيهاب جلال يمنح لاعبي المصري راحة

قرر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته على الاستاد في

السابعة مساء غد الأربعاء.

جاء ذلك فور وصول الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منذ قليل، إلى مطار

القاهرة الدولي قادماً من زنجبار، استعدادًا للمباراة الافتتاحية للمصري بالموسم الجديد من الدوري العام والتي تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها في الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.