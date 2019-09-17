تعرف على حكام كلاسيكو الهلال واتحاد جدة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يحل فريق اتحاد جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جامعة الملك سعود وذلك ضمن منافسات ربع نهائيبطولة دوري أبطال آسيا.
كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الياباني ريوجي ساتو مهمة إدارة مباراة الهلال السعوديأمام نظيره اتحاد جدة فى إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
الجدير بالذكر بأن لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي، المقام على ملعب الجوهرة المشعة، يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي.
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