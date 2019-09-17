برشلونة يخطط لتحصين فاتي بقرار حاسم

خططت إدارة نادي برشلونة الإسباني قرارًا من أجل تحصين أنسو فاتي من العروض الكثيرة التي يتلقاها من الفرق الأوروبية خصوصًا بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية.
استدعي فالفيردي مدرب برشلونة أنسو فاتي البالغ من العمر 16 عامًا بسبب نقص عدد اللاعبين بالفريق معكثرة الغيابات بسبب الأصابة أبرزهم ميسي وعثمان ديمبيلي، وقد تألق اللاعب بشكل لافت للنظر خصوصًا بعد تمكنه من أحراز هدفين وصناعة آخرين في أول 3 مواجهات رسمية مع الفريق الكتالوني.
نشر البرنامج الإذاعي الكتالوني الشهير"كلوب دي لا ميتانيت" أن هدف برشلونة هو توقيع اللاعب من أجل تمديد عقده مع الفريق لمدة خمسة سنوات، والذي ينتهي عقده حتي يونيو 2022.
أكمل البرنامج أن التجديد يتضمن مكافأة تصل إلى 70 ألف يورو نظرًا لأن راتبه سيعتمد على أن كان سينضم إلى صفوف الفريق الأول برفقه عدد من اللاعبين أبرزهم ميسي وسواريز وجريزمان وديمبيلي.
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