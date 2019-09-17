أوراوا الياباني إلى نصف نهائي أبطال آسيا على حساب شنغهاي الصيني

حسم التعادل الإيجابي مواجهة اوراوا الياباني وشنغهاي الصيني بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما وذلك ضمن منافساتإياب دوري أبطال آسيا.
أفتتح أهداف المباراة يان جونلينج لاعب شنغهاي بهدف فى الدقيقة 39 من نهايةالشوط الأول، ليتعادل وانج شينتشاو فى الدقيقة 60 من بداية الشوط الثاني من المباراة.
يتأهل اوراوا الياباني إلى نصف نهائى دوري أبطال آسيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.
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