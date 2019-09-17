حسم التعادل الإيجابي مواجهة اوراوا الياباني وشنغهاي الصيني بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء على ملعب سايتاما وذلك ضمن منافسات إياب دوري أبطال آسيا. إياب دوري أبطال آسيا. أفتتح أهداف المباراة يان جونلينج لاعب شنغهاي بهدف فى الدقيقة 39 من نهاية الشوط الأول، ليتعادل وانج شينتشاو فى الدقيقة 60 من بداية الشوط الثاني من المباراة. الشوط الأول، ليتعادل وانج شينتشاو فى الدقيقة 60 من بداية الشوط الثاني من المباراة. يتأهل اوراوا الياباني إلى نصف نهائى دوري أبطال آسيا، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوراوا الياباني إلى نصف نهائي أبطال آسيا على حساب شنغهاي الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.