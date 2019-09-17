موهبة برشلونة “فاتي” يخطر الفيفا بالمنتخب الذي سيمثله

كعادة خريجو أكاديمية لاماسيا، وقع اختيار موهبة برشلونة الصاعدة “أنسو فاتي” على تمثيل منتخب إسبانيا بدلاً من منتخب وطنه الأم “غينيا بيساو”.

وأكدت الصحف الكتالونية مساء اليوم الثلاثاء، اختيار فاتي لمنتخب إسبانيا كما سبق وفعل المغربي منير الحدادي والمالي آداما تراوري.

ويأتي هذا الخبر قبل ساعات قليلة من افتتاح البرسا لمبارياته في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلانو.

ويتبقى على فاتي إكمال الإجراءات القانونية للحصول على الجنسية الإسبانية خلال الأيام القادمة.

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ويأمل الاتحاد الإسباني لكرة القدم في لحاق اللاعب لمباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقرر لها في شهر أكتوبر المقبل.

وقدم أنسو فاتي /16 عامًا/ أوراق اعتماده كأحد أفضل المواهب الصاعدة هذا الموسم خلال مباراة الجولة الرابعة من الدوري الإسباني أمام فالنسيا على ملعب كامب نو يوم السبت الماضي.

وسجل أسنو فاتي الهدف الافتتاحي من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية فرينكي دي يونج، وبعد دقائق قليلة أهدى دي يونج تمريرة رائعة، سجل منها الهولندي الهدف الثاني.

لكن فاتي ترك مكانه مطلع الشوط الثاني للأوروجوياني لويس سواريز، بسبب إصابة مفاجئة قد تُبعده عن مباراة الكلاسيكو.