تقرير | 7 أجوبة عن حالة مؤمن زكريا وبنود عقده مع الأهلي

شغلت حالة الجناح الدولي المصري السابق “مؤمن زكريا” الشارع الرياضي والرأي العام المصري، على مدار هذا الأسبوع، من بعد ظهوره الصادم على قناة MBC مصر.

وتحدث مؤمن زكريا، 31 عامًا، عن مستقبله وحالته الجسدية المتدهورة مع الإعلامي مهيب عبد الهادي، مؤكدًا أن المشاكل الطبية أثرت بالسلب على نفسيته وأفقدته لياقته البدنية، ووضعته تحت ضغوطات لم يستطع الفرار منها على مدار الستة أشهر الماضية منذ فسخ إعارته مع نادي “أحد” السعودي.

وفي سياق هذا التقرير تُجيب هيئة تحرير الخليج 365 على 5 أسئلة تشغل الرأي العام عن حالة مؤمن زكريا:

– ما مدة عقد مؤمن زكريا مع الأهلي؟

يمتد عقد مؤمن زكريا مع الأهلي حتى 30 يونيه 2022، بعد تمديده للعقد القديم الذي انتهى في 30 يونيه 2018، عندما عاد من إعارته المتواضعة مع نادي أهلي جدة.

مؤمن زكريا انضم لصفوف الأهلي في يناير 2015 من نادي إنبي مقابل نصف مليون دولار تقريبًا، وفي يناير 2018 انتقل إلى أهلي جدة مقابل 330 ألف دولار على سبيل الإعارة.

– هل يحق للأهلي بيع أو إعارة مؤمن زكريا؟

لا، يحق للأهلي بيع أو إعارة مؤمن زكريا في الفترة الحالية لأي فريق، ويستطيع اللاعب الانتقال بالمجان دون الرجوع إلى إدارة الأهلي.

يوجد بند في عقد مؤمن زكريا مع الأهلي، يُتيح له الرحيل بالمجان، وإلغاء العقد، إذا لم يتم قيد اسمه في قائمة الفريق الأول المشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه رفض إلغاء العقد، وأعلن مواصلته مع الفريق خلال اللقاء الذي ظهر فيه على قناة MBC مصر.

– ماذا عن الراتب السنوي؟ هل يدفع الأهلي رواتب مؤمن زكريا بانتظام؟

الأهلي مُلزم بتسديد راتب مؤمن زكريا طيلة فترة العقد الحالي حتى يونيه 2022، وملزم كذلك بإشراكه في تدريبات ملعب مختار التتش.

كما يحق للاعب الذي يُجيد كجناح أيمن وأيسر وفي مركز صانع الألعاب، اللعب مع الفريق الأول للأهلي في المباريات الودية لاستعادة لياقته البدنية.

ولا يوجد أي بند يحرم مؤمن زكريا من العلاج على نفقة الأهلي أو الراتب السنوي إذا ما اُستبعد من قائمة الأهلي المحلية.

– ما هي حالة مؤمن زكريا النفسية؟

مؤمن زكريا ليس مُصابًا بمرض نفسي أو بالإكتئاب، لكنه يُعاني من أزمة نفسية أو ضيق نفسي نتيجة استبعاده من القائمة المحلية ولعدم قدرته على استعادة لياقته البدنية منذ فسخ تعاقده مع نادي أحد السعودي في فبراير 2019.

بحسب مصدر خاص بـ MercatoDay داخل النادي الأهلي، مؤمن زكريا اكتشف تعرضه لمرض نادر، أثر على حالته النفسية وسبب له خوف وقلق على المستقبل.

– ما تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية إلى ألمانيا؟

يستهدف الأهلي من ارسال مؤمن زكريا إلى ألمانيا، علاجه من المرض النادر الذي يُعاني منه، واللاعب بدأ إجراءات السفر منذ مدة طويلة قبل ظهوره على قناة MBC مصر بترتيب من إدارة النادي الأهلي.

إدارة الأهلي راسلت عدة مستشفيات في ألمانيا لاستقبال مؤمن زكريا خلال الأسبوعين القادمين، من أجل الخضوع لخمس جلسات علاج، قد تصل الجلسة الواحدة إلى مليون جنيه مصري، بحسب تأكيد مصدر داخل إدارة الأهلي لميركاتو داي.

– ما سبب تأخر البيان الرسمي من الأهلي عن حالة مؤمن زكريا؟

لم تشاء إدارة الأهلي التحدث عن حالة مؤمن زكريا بالتفصيل في وسائل الإعلام، نظرًا لتعاملها مع حالته مثلما تتعامل مع أي لاعب من لاعبي الفريق يتعرض للإصابة، باتخاذ كافة الإجراءات في صمت دون بيانات رسمية.

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وتعتقد إدارة الأهلي أن التكتم على حالة مؤمن زكريا غير الواضحة، كان في مصلحته كي لا تتأثر قيمته السوقية في بورصة الانتقالات أكثر من ذلك، حيث تراجعت إلى 200 ألف دولار، بعدما كانت وصلت إلى 900 ألف دولار في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 الذي سجل خلاله مؤمن زكريا أمام الوداد البيضاوي على ملعب برج العرب.

وأضطرت إدارة الأهلي للكشف عن تفاصيل علاج مؤمن زكريا، ردًا على إدعاءات الزمالك بأنه مَن يتحمل مصاريف علاج اللاعب.

وقال الأهلي في بيان رسمي نُشر يوم 14 سبتمبر 2019 “يؤكد جهاز كرة القدم بالنادي على أنه لم يكن بحاجة لإعلان تفاصيل علاج مؤمن زكريا؛ سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة أو موقف الكابتن الخطيب؛ لأن سياسة الاهلي لم تتغير”.

وأضاف البيان “لن يتخلى الأهلي يومًا عن أبنائه، كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته، والتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى المانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا”.

وأكمل “سيظل مؤمن زكريا وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم. جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية، وحاول البعض ان يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس ان هناك تقصيرا من النادي الاهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظى اللاعب بكل اهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه”.

– ماذا قال الأطباء عن حالة مؤمن زكريا؟

كشف الطبيب المصري الشهير “خالد منتصر” عن احتمالية إصابة مؤمن زكريا بمرض التصلب الجانبي الضموري الذي أصاب العالم الفيزيائي الإنجليزي الشهير “ستيفن هوكنج”، أو أصيب بمرض التصلب المتعدد.

وأوضح خالد منتصر عبر صفحته على فيسبوك بأن مؤمن زكريا ذاهب إلى ألمانيا لإجراء تحاليل وأشعة نهائية للتأكد من إصابته بأحد المرضين وليس للعلاج من إصابة رياضية في الركبة أو ما شابه.

وقال “المرض الأول معروف باسم مرض لو جريج، حيث سُمي على اسم لاعب كرة البيسبول الأمريكي الشهير Lou Gehrig، أما المرض الثاني (التصلب المتعدد) فاسمه Multiple Sclerosis واختصاره MS”.

وتابع “مرض لو جريج يتسبب في عدم القدرة على تحريك العضلات أو التحكم بها عصبيًا، وهذا يؤدي شيئًا فشيئًا إلى ضعفها الشديد، وخلال المرض تصاب العضلات المسؤولة عن تحريك الأطراف وفي البلع والنطق وحتى التنفس، وهذا المرض لا يضر بالحواس الخمس أو القدرة العقلية أو العضلات الداخلية في القلب أو المثانة البولية أو الجهاز الهضمي”.

وأكد الطبيب على أن هذا المرض من أندر الأمراض انتشارًا، حيث تصل نسبة انتشاره ما بين 1 إلى 6 من كل 100 ألف شخص.

لكن المرض الثاني MS أو التصلب الجانبي، فهو يهاجم الشباب ما بين العشرين والأربعين من العمر، ويهاجم الجهاز المركزي ويجعل العصب عاريًا من مادة المايلين التي تجميه، والتي تساهم في إيصال الإشارات العصبية إلى عضلات الجسد.

وأتم حديثه “هذا المرض يصيب أكثر من 2 مليون شخص حول العالم، وأعراضه الإعياء والإرهاق الشديدين من أقل مجهود، وأقل تغيير في درجات الحرارة، واختلال وظائف المثانة والأمعاء، ورعشة وشلل تشنجي، ومشكلات في النظر، وخلل في التخاطب ولعثمة وصعوبة في البلع وعجز جنسي وصعوبة في إنجاز أنشطة اليوم الروتينية مثل الأكل والاستحمام وارتداء الملابس، وينعكس كل هذا على نفسية المريض وقد يُدخله في اكتئاب شديد”.

في نهاية هذا التقرير، يتمنى فريق عمل الخليج 365 الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وعودته إلى الملاعب أقوى من السابق.