اونلاين | رابط beIN SPORTS HD 2 بث مباشر الهلال كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع Alkass HD

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مواطنه الاتحاد، في المباراة المرتقبة بينهما، على ستاد "جامعة الملك سعود" معقل الزعيم السعودي، ضمن إطار مباراة الإياب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ونعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة الهلال والهلال والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

تنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد الاتحاد، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والسابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

يترقب عشاق الكرة الآسيوية بشكل عام والعربية بشكل خاص، إذاعة مباراة الهلال ضد الاتحاد حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2، للاستمتاع بتعليق المعلق المتميز رؤوف خليف، كما يمكنكم الاستمتاع بالمباراة أيضًا عبر قناة الكأس HD 3 بتعليق المعلق المميز خليل البلوشي.

تردد قناة الكأس HD 3 الناقلة لمباراة الهلال السعودي والاتحاد

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ونقدم لكم تردد قناة الكأس HD 3، الناقلة لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، للاستمتاع بالمباراة فور انطلاقها في موعدها على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد 11919، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، بمعامل تصحيح 4/3، بينما تنقل على القمر الصناعي عرب سات عبر تردد 12245، باستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي، بمعامل تصحيح 4/3.

هدف كلا الفريقين من مباراة الهلال السعودي ضد الاتحاد

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز لإقتناص بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

بينما يتطلع الاتحاد لتحقيق نتيجة الفوز أو التعادل بأي نتيجة إيجابية خارج قواعده أمام الزعيم السعودي، يضمن بها بطاقة العبور للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في مباراة الذهاب

سيطر التعادل السلبي على القمة السعودية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ومضيفه الاتحاد، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن إطار ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا.