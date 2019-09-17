اونلاين | KORA LIVE - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر ONLINE كورة اون لاين رابط مباشر ماتش الهلال كورة 4 لايف

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يلا شوت kora live يترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباراة الكلاسيكو بين فريقي الهلال والاتحاد مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، والتي تعتبر واحدة من أهم مباريات اليوم المرتقبة للغاية في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018/2019، ويحتضن المواجهة استاد جامعة الملك سعود الرياضية بالعاصمة الرياض.

كورة اون لاين رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر اليوم في خدمة مميزة، والمقرر أن تنقل عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD 2 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف، وقناة الكأس 3 بتعليق خليل البلوشي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

رابط مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر

بدأ الزعيم موسمه الحالي محلياً بشكل مثالي للغاية، حيث فاز في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين على ضيفه أبها برباعية مقابل هدفين.

في الجولة الثانية تغلب على مضيفه الرائد بخماسية نظيفة، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الفيحاء.

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نجح الموج الأزرق في إقصاء الأهلي السعودي من ثمن نهائي دوري الأبطال، بعدما فاز عليه ذهاباً برباعية مقابل هدفين في جدة، قبل أن يخسر أمامه إياباً بهدف نظيف في الرياض.

على الجانب المقابل، أقصى الاتحاد نظيره ذوب آهن الإيراني من الدور الماضي، حيث تغلب عليه ذهاباً بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُكرر انتصاره في الإياب برباعية مقابل ثلاثة.

وعلى الصعيد التاريخي حقق زعيم آسيا الفوز على النمور في 19 مباراة من أصل آخر 46 جمعت بينهما بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 12 لقاء، كما حسم التعادل بينهما نتيجة 15 مباراة أخرى.

من ناحية معدل الأهداف بالمواجهات المباشرة، تمكن الموج الأزرق من تسجيل 74 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 53 هدفاً.

يُعد النجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز هو هداف نادي القرن آسيوياً العام الحالي، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف لصالح فريقه، فيما يُعتبر البرازيلي رومارينيو هو هداف نادي الوطن، بعد نجاحه في تسجيل 5 أهداف.