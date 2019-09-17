رياضة | مالك باريس سان جيرمان "أمير قطر" يحضر موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا ، على ملعب حديقة الأمراء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مالك نادي باريس سان جيرمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، سوف يشاهد مُباراة ريال مدريد ضد فريقه غداً، من قلب الملعب، برفقة رئيس النادي ناصر الخليفي، ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز.

ومن الجدير بالذكر أنه قد استدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي 19 لاعباً لخوض المباراة، التي ستقام في إطار الجولة الأولى في دور المجموعات، على على ملعب حديقة الأمراء.

وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد لهذه المباراة، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوب.

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في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، أودريوزولا، ميندي ودي لا فوينتي.

في خط الوسط: كروس،كاسيميرو وخاميس.

في خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو ويوفيتش.