رياضة | مالك باريس سان جيرمان "أمير قطر" يحضر موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مالك باريس سان جيرمان "أمير قطر" يحضر موقعة ريال مدريد بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره ريال مدريد الإسباني، غدًا الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الإفتتاحية لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.
ومن الجدير بالذكر أنه قد استدعى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي 19 لاعباً لخوض المباراة، التي ستقام في إطار الجولة الأولى في دور المجموعات، على على ملعب حديقة الأمراء.
وجاءت قائمة لاعبي ريال مدريد لهذه المباراة، على النحو التالي:
في حراسة المرمى: كورتوا، أريولا وألتوب.
في خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، أودريوزولا، ميندي ودي لا فوينتي.
في خط الوسط: كروس،كاسيميرو وخاميس.
في خط الهجوم: هازارد، بنزيمة، بيل، لوكاس فازكيز، فينيسيوس جونيور، رودريجو ويوفيتش.
وعلى الجهة الأخرى، فسوف يفتقد "إلبي إس جي" الدولي البرازيلي نيمار بداعي الإيقاف المفروض عليه من قبل اليويفا بالإيقاف لمدة 3 مباريات، بالإضافة للفرنسي الدولي كيليان مبابي، لعدم تعافيه من الإصابة، وعبدو ديالو والمهاجم الأورجوياني إدينسون كافاني، أيضًا بداعي الإصابة.